Presidente Senato inaugurerà Vinitaly

VERONA, 10 APR - Il presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, inaugurerà domenica prossima la 52/a edizione del Vinitaly, il salone internazionale del vino organizzato alla Fiera di Verona. Casellati taglierà il nastro della manifestazione alle 11.00. Alla cerimonia prenderanno parte anche il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, e il vice ministro per le politiche agricole, Andrea Olivero. Ma il Vinitaly sarà per un giorno anche il centro della politica italiana: alla fiera sono attesi in visita infatti anche il capo politico M5S Luigi Di Maio e il segretario della Lega Matteo Salvini.