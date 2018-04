Di Maio, fiducioso governo cambiamento

BOJANO (CAMPOBASSO), 10 APR - "O si va al governo per cambiare le cose o non ne vale la pena:No ad un governo a tutti i costi e Sì ad un governo del cambiamento, e su questo sono molto fiducioso". Così Luigi Di Maio in un messaggio su Fb dove parla delle nuove consultazioni. "Anche questa volta saremo gli ultimi ad essere ascoltati:sarà un'occasione per parlare al Presidente e dirgli dei passi avanti che abbiamo fatto rispetto alle ultime consultazioni per la formazione del governo. Le forze politiche hanno bisogno di un po' di tempo e noi glielo daremo".