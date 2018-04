Orfini a Franceschini, Pd a opposizione

ROMA, 10 APR - Non possiamo non stare all' opposizione. Così, a quanto si apprende, il presidente del Pd Matteo Orfini ha replicato in assemblea dei gruppi all' intervento di Dario Franceschini, che ha invitato ad aprire una nuova fase nel dialogo sul governo. Qui nessuno - sottolinea Orfini - pensa che voi vogliate fare i ministri in un governo Di Maio ma dobbiamo chiudere il ragionamento di Dario ricordando che il 50% degli italiani ha votato i sovranisti. Noi li abbiamo contrastati nella legislatura scorsa, oggi hanno l'onere primo di tentare di governare l'Italia".