Siria: allarme Oms su armi chimiche

ROMA, 11 APR - L'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) si dice "profondamente allarmata dalle notizie sul sospetto uso di armi chimiche nella città di Douma", in Siria, e "chiede l'accesso immediato e senza ostacoli all'area, per fornire assistenza alle persone colpite, valutare gli impatti e dare una risposta globale di salute pubblica". A renderlo noto è Peter Salama, direttore generale dell'Oms per la risposta alle emergenze che, in una nota stampa, sottolinea: "dovremmo essere tutti indignati per questi orribili report e immagini che arrivano da da Douma".