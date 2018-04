Salvini,se vinco qualcuno abbassa cresta

ROMA, 11 APR - "Chi vota in Molise come in Friuli, sappia che votando Lega può darci una mano ad accelerare la nascita del governo". Lo afferma Matteo Salvini in diretta su Fb. "Se la Lega e il centrodestra - aggiunge - vinceranno queste due elezioni vedete che il governo arriva in fretta, qualcuno abbassa la cresta e noi finalmente cominciamo a lavorare".