Snaitech: cede 70,561% a Playtech

MILANO, 12 APR - Playtech, società quotata sul London Stock Exchange, acquista Snaitech, attiva nel settore dei giochi e delle scommesse e quotata in Borsa Italiana. L'accordo per la cessione del 70,561% del capitale è stato sottoscritto da Global Games (azionista di controllo con una partecipazione del 55,533%) e OI-Games (che in Snaitech ha il 15,028%). Playtech intende creare "un primario operatore verticalmente integrato nel settore del gioco regolamentato retail e online in Italia". Il prezzo per la compravendita è di 2,19 euro per azione per 291 milioni di euro. Dopo il closing (condizionato all'avveramento di alcune condizioni sospensive e previsto entro l'estate), Playtech dovrà promuovere un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria sulle restanti azioni Snaitech al medesimo prezzo. Dopo la chiusura dell'Opa, Playtech intende revocare dalla quotazione Snaitech dall'Mta