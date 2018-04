Centro fiduciario Carige, tutti assolti

GENOVA, 12 APR - Sono stati tutti assolti gli ex vertici del centro fiduciario, il ramo di Banca Carige che si occupava di investimenti finanziari per clienti vip. Assolta anche Umberta Rotondo, moglie dell'ex presidente Berneschi, per il rientro di 12 milioni di euro dalla Svizzera. Il giudice Carpanini ha stabilito che il fatto non sussiste e ha ordinato il dissequestro dei beni. Il pm aveva chiesto l'assoluzione per Rotondo e Senarega mentre aveva chiesto la condanna per gli altri due. Berneschi era uscito dal processo per intervenuta prescrizione. Secondo il magistrato, Rotondo "agì senza dolo, su disposizione di altri, senza un ruolo operativo" e il denaro tornato in Italia era scudato, anche se "fu scudo fiscale irrituale". "Comincia a uscire la verità. Non auguro a nessuno di passare quattro anni così, di vivere senza i soldi per mangiare - ha detto l'ex presidente Berneschi -. E' stata dura: Ma ci tengo a dir che più che un Papa io sono stato un padre severo dentro l'istituto e ho insegnato il mestiere a tanti".