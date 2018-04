Dj Fabo: 23 ottobre udienza Consulta

ROMA, 13 APR - "È stata fissata per il 23 ottobre alle 9.30 l'udienza per la Corte Costituzionale per la verifica di costituzionalità di un divieto che vede oggi Marco Cappato imputato per aiuto al suicidio. Marco Cappato, per aver aiutato Dj Fabo, rischia dai 5 ai 12 anni di carcere". Lo comunica l'avvocato Filomena Gallo, coordinatore del collegio di difesa di Cappato.