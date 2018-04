Terence Hill torno Al Western ma in moto

ROMA, 13 APR - "Vuole essere contemporaneo ma allo stesso tempo evocare una sensazione epica". Terence Hill, al secolo Mario Girotti, a 79 anni torna al cinema con un film "Il Mio Nome è Thomas", scritto, diretto e interpretato da lui. In sala dal 19 aprile, vede nel cast anche Veronica Bitto, Guia Jelo e Andy Luotto è distribuito da Lux Vide. Storia on the road fra Italia e Spagna che richiama le atmosfere western, genere per il quale è diventato un volto iconico grazie molti film interpretati in coppia con l'amico Bud Spencer. E proprio all'amico scomparso, Terence dedica questo suo nuovo lungometraggio girato in parte nel deserto dell'Almeria. "E' ambientato ai giorni nostri ma ci sono delle evidenti citazioni". Il mio personaggio è in sella non a un cavallo ma questa volta alla sua Harley Davidson. Durante i preparativi però incontra la giovane Lucia (Bitto) che sconvolgerà tutti i suoi piani. Su Don Matteo la cui 11a stagione sta per concludersi dice: "in fondo anche lui è un cowboy"