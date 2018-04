Sul podio hit parade ancora Pausini

ROMA, 13 APR - E' ancora Laura Pausini a dominare la vetta della classifica Fimi-Gfk degli album piu' venduti di questa settimana, con "Fatti sentire", tredicesimo lavoro di inediti della cantautrice. Segue la new entry "America", dei Thirty seconds to Mars, la band statunitense capitanata dall'attore premio Oscar Jared Leto, già al #1 posto su iTunes in Usa, Italia, Francia, Germania, con 12 brani inediti. In terza posizione, scendono di un gradino, Benji & Fede con 'Siamo solo noise', seguiti da Sfera Ebbasta, che sara' sul palco del concerto del Primo Maggio a Roma, con Rockstar, gia' doppio disco di platino. In quinta posizione troviamo la new entry, "Vivere o morire", di Motta. "Maeba" di Mina scivola dal secondo al sesto gradino, segue Vegas Jones, alias Matteo Privitera, con "Bellaria", poi "Mowgli il disco della giungla" di Tedua, nono Mezzosangue con l'album "Tree - Roots & Crown". Chiude Ed Sheeran con Divide da 58 settimane nella hit parade. In testa ai singoli Non cambierò mai" di Capo Plaza.