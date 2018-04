Formula E: esordio Roma, bolidi in pista

ROMA, 14 APR - Si sono tenute, nel cuore dell'Eur, le prove libere della Formula E. Le monoposto elettriche hanno corso sulla pista romana per la prima volta, per prepararsi alla sfida che questo pomeriggio partirà intorno alle 16. I primi spettatori sono già dentro l'area. Nella zona di Roma interessata dal Gran Premio sono in vigore blocchi stradali con transenne e deviazioni. Alle 12 nuove prove finalizzate alle qualificazioni.