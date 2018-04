Salvini, non incontro Di Maio

VERONA, 15 APR - "Non c'è nessun incontro con Di Maio". Lo afferma il leader della Lega Matteo Salvini nel corso della sua visita al Vinitaly sottolineando come resterà alla fiera di Verona fino alle 18, ovvero "fino alla chiusura dei cancelli". Salvini è arrivato poco dopo le 10.30, assediato da telecamere e giornalisti. E ha avvertito: "oggi non c'è spazio per la politica", anche se poco dopo ha aggiunto "per il governo io sono pronto". Quindi il leader della Lega si è avviato al padiglione dell'Emilia-Romagna.