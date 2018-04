Meloni, giusto c.destra mantenga unità

VERONA, 15 APR - "Non nego che con Berlusconi ci siano state delle incomprensioni in questi giorni per alcune sue frasi ma credo sia giusto mantenere gli impegni presi con i cittadini" mantenendo "l'unità della coalizione". Lo afferma la leader di Fdi Giorgia Meloni entrando al Vinitaly soffermandosi sui rapporti con il leader di FI.