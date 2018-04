Fantastiche visioni di Fellini in mostra

ROMA, 14 APR - L'arte di Federico Fellini nei disegni inediti custoditi dal suo truccatore storico, Rino Carboni, saranno in mostra nella capitale, nella Galleria Ars Perpetua, dal 21 aprile. Sono 41 i disegni compresi in "Fantastiche Visioni", la mostra delle opere disegnate da Fellini, che le affidava a Rino Carboni, la cui memoria è custodita ora dal figlio Adriano, che ha ereditato l'arte del padre. A chi chiedeva al maestro perché disegnasse i personaggi dei suoi film, il maestro rispondeva: "Perché prendo appunti grafici delle facce, dei nasi, dei baffi, delle cravatte, delle borsette, del modo di accavallare le gambe delle persone? È un modo per cominciare a guardare il film in faccia, per vedere che tipo è, il tentativo di fissare qualcosa sia pure minuscolo ai limiti dell' insignificanza, ma che mi sembra abbia comunque a che fare col film, e velatamente mi parla di lui". Prima di approdare al cinema Fellini aveva collaborato come vignettista e umorista con la rivista satirica Marc'Aurelio.