Inzaghi "Lotta Champions fino alla fine"

ROMA, 15 APR - "Voglio fare i complimenti ai ragazzi che sono stati bravissimi. Non era semplice ma abbiamo reagito alla grande dopo l'eliminazione dall'Europa League. Siamo sempre stati in partita e siamo stati sempre lucidi: probabilmente con un pizzico di precisione in più avremmo potuto anche vincere". Lo ha detto il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, dopo lo 0-0 contro la Roma. "In dieci abbiamo sofferto un po' - ammette a Premium - ma per il resto non abbiamo concesso quasi niente a una grande Roma. Ce la siamo giocata fino alla fine nonostante la trasferta europea e nonostante abbia cambiato pochissimo. Ho fatto i complimenti alla squadra. La gara di giovedì è stata una macchia che però non deve cancellare otto mesi di grande lavoro. Corsa Champions? Ora siamo lì e ci giocheremo le nostre carte nel migliore dei modi. All'inizio del campionato non ci mettevano neanche nelle prime sette ma ora ci siamo e lotteremo fino alla fine".