Alitalia:incontro interlocutorio su cigs

ROMA, 16 APR - E' stato un incontro interlocutorio quello che si e' svolto oggi al Ministero del lavoro sulla nuova procedura di cigs per Alitalia. Lo riferiscono i sindacati, spiegando che non si e' entrati nel dettaglio dei numeri e che ci si e' dati appuntamento per il 23 aprile per un nuovo incontro al Ministero. Nel frattempo il confronto proseguira' in azienda il 19 aprile con due tavoli separati, uno per i naviganti e uno per il personale di terra. La nuova procedura di cigs coinvolge complessivamente 1.680 dipendenti, di cui 1.230 di terra, 360 assistenti di volo e 90 comandanti. I sindacati hanno chiesto di ridurre questi numeri, che ora verranno ora approfonditi nel confronto in sede aziendale. Il 23 si potrebbe anche non arrivare a chiudere la trattativa, per la quale c'e' tempo fino al 30 aprile.