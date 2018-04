Salvini, governo possibile? C.destra-M5S

ROMA, 16 APR - "Con chi? I numeri del voto sono chiari e l'unico governo possibile e con un'ampia maggioranza è con il centrodestra ed i cinque stelle, se Di Maio e Berlusconi continuano a dire io sì, tu no non ne usciamo. Io sono pronto a governare già da domani". Lo afferma Matteo Salvini al Tg2 commentando le parole di Silvio Berlusconi secondo cui servirebbe un governo autorevole nella pienezza dei poteri. A chi gli chiede se con Di Maio il discorso sia chiuso, Salvini risponde: "Non c'è niente di chiuso se ciascuno usa un po' di responsabilità ed evita protagonismi e veti, io sono pronto a partire".