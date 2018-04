Grenfell: 'rogo causato da pannelli'

LONDRA, 16 APR - Il rogo alla Grenfell Tower di Londra, il grattacielo popolare devastato l'anno scorso da un incendio che uccise oltre 80 persone, avrebbe avuto "scarse opportunità" di dilagare se la società di gestione scelta dall'amministrazione locale di quartiere non avesse fatto installare pannelli isolanti rivelatisi poi infiammabili. Lo denuncia un rapporto indipendente trapelato oggi sui media. I famigerati pannelli esterni, ordinati a basso costo, vennero applicati sulle facciate dell'edificio, nei lavori di restauro approvati dal Consiglio amministrativo di Kensington and Chelsea (a guida Tory) per essere realizzati fra il 2014 e il 2016. E secondo il rapporto - visto in anteprima dall'Evening Standard - furono con ogni probabilità decisivi nel permettere al fuoco, divampato inizialmente in un singolo appartamento a causa di un elettrodomestico difettoso, di avvolgere gran parte della torre in una sorta di inferno di cristallo, intrappolando senza scampo decine di inquilini fra cui due giovani italiani.