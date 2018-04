Siria: Gentiloni alle Camere,non si vota

ROMA, 16 APR - Il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni sarà ascoltato dall'Aula di Montecitorio, alle 15.30 di domani, per fare il punto sull'evolversi della situazione in Siria. Il premier dopo l'informativa alla Camera andrà al Senato. L'orario della seduta di palazzo Madama dovrebbe essere reso noto in occasione della conferenza dei capigruppo. Non sono previste votazioni di alcun tipo sulla informativa, si apprende da fonti parlamentari.