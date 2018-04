Gucci e Guess, pace a livello planetario

MILANO, 18 APR - Gucci e Guess fanno pace a livello planetario. Oggi in aula è stato formalizzato l''abbandono' da parte di entrambi della causa civile in corso davanti alla Corte d'Appello di Milano relativa alla quantificazione dei risarcimenti. La rinuncia ad andare avanti nel procedimento è arrivata dopo che le due società hanno raggiunto una transazione che ha messo fine ai contenziosi aperti in Italia, in Cina e in Francia e anche una serie di opposizioni amministrative contro i reciproci depositi di marchi a livello comunitario e mondiale.