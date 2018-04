Toninelli, no a esecutivo senza Di Maio

ROMA, 18 APR - "Lo escludo categoricamente". Danilo Toninelli, Capogruppo M5S al Senato, ai microfoni di 6 su Radio 1 rifiuta l'ipotesi di un governo senza Luigi Di Maio premier. "Non perché vogliamo posizionare Luigi Di Maio lì, - spiega Toninelli - ma perché sono state 11 milioni di persone ad averlo scelto. Ci siamo presentati agli elettori con un programma netto, una squadra di governo e un candidato premier. Siamo stati votati anche per questo. Come facciamo a dire a queste persone che abbiamo cambiato idea, che scegliamo una figura terza che non è uno eletto, che è uno che non ha preso un voto?". "L'unico - prosegue - che garantisce l'attuazione del nostro programma e di un eventuale contratto di governo è Luigi Di Maio".