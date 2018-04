Trump, a maggio ambasciata a Gerusalemme

WASHINGTON, 18 APR - Donald Trump ha twittato i suoi "migliori auguri" al premier israeliano Netanyahu e a tutti gli israeliani "per il 70/mo anniversario della vostra Grande indipendenza. Non abbiamo migliori amici in nessun altro posto", ha scritto, dicendosi "impaziente di spostare la nostra ambasciata a Gerusalemme il prossimo mese".