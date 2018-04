Rohani, produrremo armi che ci servono

ROMA, 18 APR - Il presidente iraniano, Hassan Rohani, ha dichiarato che l'Iran non attenderà di avere autorizzazioni per produrre le armi di cui ha bisogno per difendersi. Lo riporta Al Jazeera. "Se ci sono armi di cui abbiamo bisogno, le svilupperemo in gran parte o ce le procureremo se necessario", ha dichiarato Rohani durante il suo discorso in occasione della Giornata dell'Esercito dell'Iran, secondo quanto riportato dall'agenzia stampa Mehr. "Non aspetteremo l'approvazione del mondo" ha aggiunto Rohani.