Efsa,misurare effetto cocktail pesticidi

BRUXELLES, 19 APR - L'agenzia europea per la sicurezza alimentare (Efsa) ha pubblicato una proposta di metodologia per rilevare gli effetti cumulativi dell'esposizione ai pesticidi negli alimenti. Dopo 10 anni di lavoro, Efsa è vicina ad avere un metodo comune, sviluppato con il l'istituto olandese per la salute pubblica e l'ambiente (Rivm), per individuare il cosiddetto 'effetto cocktail' di più agrofarmaci sui sistemi nervoso e tiroideo. "In tre anni i valutatori del rischio a livello Ue e nazionale disporranno dei mezzi per eseguire analisi sofisticate" sull'effetto cumulativo dei pesticidi sul sistema nervoso e tiroideo, dichiara Luc Mohimont dell'unità pesticidi dell'Efsa. Negli anni seguenti, lo stesso tipo di analisi potrà essere sviluppata per l'effetto sugli altri organi e tessuti, come fegato, reni, occhi e il sistema riproduttivo.