Villa Getty riapre con Atleta di Lisippo

NEW YORK, 19 APR - Da decenni rivendicato dall'Italia, torna in mostra a Malibu l'Atleta Vittorioso, noto come l'Atleta di Lisippo: la Villa Getty, costruita negli anni '70 (e mai abitata) dal petroliere J.P. Getty per ospitare le sue raccolte, ha riaperto con un nuovo allestimento che offre un'esperienza completamente diversa - cronologica e multiculturale - rispetto alle gallerie tematiche che fino a 15 mesi fa avevano costituito l'ossatura dell'itinerario. Seimila anni di arte, dal Neolitico al Tardo Antico, in quella che è oggi l'Europa sono ancora il filo conduttore del percorso in cui per la prima volta gli Etruschi avranno una galleria tutta per loro. Materiale visto raramente, come gli affreschi del primo secolo da poco restaurati dalla villa di Numerius Popidius Florus a Boscoreale vicino a Pompei sono usciti dai magazzini. La prima mostra, ospitata per tre anni, raccoglierà ritratti funerari di Palmira, la città della Siria attaccata dall'Isis: i pezzi vengono dalla Ny Carlsberg Glyptotek di Copenhagen.