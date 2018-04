Francia: molotov contro polizia

PARIGI, 19 APR - Scontri a Parigi a margine della manifestazione contro le riforme del presidente Emmanuel Macron. Secondo la prefettura, una molotov è stata lanciata in direzione delle forze dell'ordine nei pressi della redazione del quotidiano le Monde, sul Boulevarrd Auguste-Blanqui. Qualche minuto più tardi, diversi oggetti sono stati lanciati contro gli agenti in Place d'Italie, precisa l'emittente LCI. Alla protesta indetta dalla Cgt e Solidaires, hanno partecipato 15.300 persone secondo un conteggio realizzato dal centro studi Occurence, 11.500 secondo la questura, mentre la Cgt non ha ancora comunicato i dati ufficiali della protesta in larga maggioranza pacifica.