Sollima, primo ciak ZeroZeroZero per Sky

ROMA, 20 APR - Tre continenti, sei paesi, sei lingue (inglese, spagnolo, italiano, francese, wolof e arabo) e oltre 8 mesi di riprese per ZeroZeroZero, la nuova serie originale Sky diretta da Stefano Sollima tratta dal bestseller di Roberto Saviano, che ha da poco battuto il suo primo ciak. La serie è una produzione Cattleya per Sky, CANAL+ e Amazon. La serie è attesa al debutto nel 2019 su Sky non soltanto in Italia, ma anche nel Regno Unito, Irlanda, Germania e Austria, su CANAL+ in Francia e nei paesi francofoni di Europa e Africa, su Amazon negli USA, in Canada, America Latina e Spagna. Il distributore internazionale è Studiocanal. Dopo il successo di Gomorra - La Serie, Sollima torna a dirigere la trasposizione tv di un'opera di Saviano, il romanzo inchiesta sui traffici internazionali di cocaina e le relative conseguenze economiche e politiche su scala mondiale. Cast internazionale, con protagonisti Andrea Riseborough, Dane DeHaan, Gabryel Byrne, Harold Torres, Giuseppe De Domenico e Francesco Colella.