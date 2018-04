Salvini,Cav,insulto non costruisce nulla

(RHO-PERO) MILANO, 20 APR - "Berlusconi? Non l'ho sentito e non credo di sentirlo. L'insulto non serve a nulla e non costruisce nulla. Fino alle 15.15 sarò qua al Salone, poi dalle 15.30 farò un giro di telefonate e faremo le nostre proposte". Lo ha detto il segretario della Lega Nord Matteo Salvini al Salone del Mobile.