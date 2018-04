Sequestro bimbo 2 anni,coppia in carcere

BARI, 20 APR - Avrebbero sequestrato un bimbo di 2 anni, con la complicità della mamma, sottraendolo circa un anno fa da una comunità per minori di Molfetta alla quale il piccolo era stato affidato prima su disposizione del Tribunale per i Minorenni di Bari. Per il reato di sequestro di persona aggravato gli agenti di Polizia Locale di Bari hanno arrestato una pregiudicata 53enne di origini napoletane e il suo compagno, un 47enne di Palo del Colle. Il bimbo, con gravi patologie congenite, è stato rintracciato il 6 febbraio scorso.