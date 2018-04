Incidente a Carrara, 4 giovani morti

CARRARA (MASSA CARRARA), 21 APR - Quattro giovani sono morti in un incidente stradale avvenuto la notte scorsa a Carrara (Massa Carrara) mentre un quinto è rimasto ferito in modo grave, ma non sarebbe in pericolo di vita. Tutti viaggiavano a bordo di un'auto che, stando alle prime informazioni, sarebbe finita contro una cancellata. L'incidente è avvenuto intorno alle 3.45 a Marina di Carrara, lungo viale Zaccagna: da una prima prima ricostruzione sembra che l'auto, una Y10, all'altezza di una curva che immette poi su viale da Verrazzano, si sia cappottata finendo contro una cancellata. Nell'incidente le persone a bordo sono state tutte sbalzate fuori dal'abitacolo. Sul luogo dell'incidente intervenuti i sanitari del 118, polizia e carabinieri e vigili del fuoco.