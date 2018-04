Roma, Di Francesco "Grande prestazione"

ROMA, 21 APR - "Siamo stati molto bravi ad interpretare la partita, contro una squadra che in casa spesso ha messo in difficoltà anche squadre più blasonate. I ragazzi sono stati bravissimi, hanno messo in campo una prestazione che fin da subito mi ha soddisfatto molto". E' più che soddisfatto dopo il 3-0 sulla Spal il tecnico della Roma, Eusebio Di Francesco. "Siamo cresciuti in mentalità, perché non era facile isolarci dal contesto in cui siamo per preparare al meglio questa partita - le sue parole a Premium - L'unico neo è che nel primo tempo potevamo capitalizzare maggiormente, ma questa squadra produce molto offensivamente ed ero sicuro che con un pizzico più di precisione i gol sarebbero arrivati. Certo, contro il Liverpool questa precisione e concretezza la dovremo avere dall'inizio - aggiunge - abbinata a una grande concentrazione e stabilità difensiva. Sono contento del gol di Schick, la sua prestazione è stata molto positiva".