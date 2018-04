Nudo spara in locale Nashville, 3 morti

ROMA, 22 APR - Almeno tre persone sono morte e diverse altre sono rimaste ferite, alcune in molto grave, a Nashville, nel Tennessee, in una sparatoria avvenuta a notte fonda in un locale della catena Waffle House. Il killer, che secondo i testimoni, era completamente nudo se non per un giubbotto verde ed è probabilmente affetto da problemi mentali, è stato disarnato del fucile con cui aveva sparato da un cliente del locale, ma è riuscito a fuggire, secondo quanto scrivono i media americani. E' ora ricercato dalla polizia. Teatro della sparatoria è Antioch, alle porte della 'capitale' della musica country. La strage è avvenuta intorno alle 3:30 di notte (le 10:30 ora italiana).