Cav, M5s non credibile per governo

ROMA, 23 APR - "Dal Molise esce battuto e fortemente ridimensionato il dilettantismo dei 5 Stelle rispetto al voto di protesta espresso dagli elettori alle politiche. I grillini si dimostrano del tutto non credibili per una funzione di governo". Lo afferma il leader di Fi, Silvio Berlusconi commentando i risultati delle elezioni in Molise