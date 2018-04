Procura chiede il processo per Igor

BOLOGNA, 24 APR - La Procura di Bologna ha chiesto il rinvio a giudizio per Norbert Feher alias 'Igor il russo'. Il killer, in realtà di nazionalità serba, è accusato degli omicidi del barista Davide Fabbri e del volontario Valerio Verri, tra le province di Bologna e Ferrara, aprile 2017. È in carcere in Spagna, a Saragozza, dove risponde di altri tre assassinii, commessi prima dell'arresto, a dicembre.