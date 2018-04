10 anni per mappare Dna vita sulla Terra

MILANO, 24 APR - Dopo il colossale Progetto Genoma Umano, nei laboratori di biologia tutto il mondo si prepara una nuova impresa, ancora più titanica: è l'Earth BioGenome Project, che mira ad ottenere la mappa del Dna di tutti gli organismi viventi le cui cellule hanno un nucleo, fra 10 e 15 milioni di specie tra animali, piante e funghi. Per raggiungere l'obiettivo serviranno almeno dieci anni, 4,7 miliardi di dollari e una capacità di archiviazione dati di oltre 200 milioni di gigabyte. A indicarlo è la roadmap del progetto, pubblicata sulla rivista dell'Accademia americana delle scienze (Pnas) dai coordinatori del consorzio internazionale che lavorano presso l'Università dell'Illinois a Urbana-Champaign, l'Università della California a Davis e lo Smithsonian Institution di Washington. "Per la prima volta nella storia, è possibile sequenziare il genoma di tutte le specie conosciute e usare la genomica per scoprire quell'80-90% delle specie che è ancora ignoto alla scienza", scrivono i ricercatori.