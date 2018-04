Venezia, 2019 nel segno Peggy Guggenheim

VENEZIA, 24 APR - Venezia-Guggenheim: un binomio a cui Karole Vail non si sottrae. "Peggy ha vissuto qui per 30 anni - ricorda - e la sua impronta è veramente presente. E' stata lei a scegliere di rimanere e ad aprire alla città la sua collezione in modo molto generoso". La nipote della mecenate quasi un anno fa è tornata in laguna, chiamata a dirigere la Collezione Peggy Guggenheim, dopo la guida per 37 anni di Philip Rylands. E' da poco dopo la fine della II guerra mondiale che i destini della città lagunare e dei Guggenheim si incrociano, dallo sbarco di Peggy da oltre Oceano con un carico di opere mai viste da presentare negli spazi del Padiglione greco nella Biennale del '48. Dal 25 maggio, quel momento tornerà idealmente a rivivere con una mostra "gioiello", con il ritorno in laguna di dipinti come le opere di Jean Hélion o Friedrich Vordemberge-Gildewart donate al Museo di Tel-Aviv. Un'esposizione chiamata a fare da apripista alla sequenza di iniziative in cantiere per il 2019, 40 anni dalla scomparsa di Peggy.