1 Maggio, Gianna Nannini su palco a Roma

ROMA, 24 APR - E' Gianna Nannini l'ospite a sorpresa che va a completare il cast del Concertone del Primo Maggio, in piazza San Giovanni a Roma. La rocker senese, che ha da poco concluso la tranche primaverile del suo "Fenomenale tour", non ha voluto rinunciare alla sua presenza nonostante l'infortunio al ginocchio, capitato il 3 aprile durante la data di Genova, che l'ha costretta a esibirsi da seduta negli ultimi live. Gianna Nannini sarà di nuovo in scena a luglio e ad agosto.