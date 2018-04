Di Maio, con la Lega si chiude qua

ROMA, 24 APR - "Voglio dire qui ufficialmente che per me qualsiasi discorso con la Lega si chiude qui". Lo dice il capo del M5s Luigi Di Maio, al termine dell'incontro con Roberto Fico. E aggiunge: "Sono passati circa 50 giorni in cui abbiamo provato in tutti modi e tutte le forme a firmare un contratto di governo per il cambiamento del Paese con Salvini e la Lega ma loro hanno deciso di condannarsi all'irrilevanza per rispetto dei loro alleati e del loro alleato invece di andare al governo nel rispetto degli italiani".