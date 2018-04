Di Maio, governo centrodestra tramontato

ROMA, 24 APR - "E' chiaro che un governo del centrodestra non è più un'ipotesi percorribile, gli unici che non l'hanno capito sono forse proprio loro ma dopo il fallimento del mandato di Casellati, quell'ipotesi tramonta del tutto". Lo dice il capo politico del M5s Luigi Di Maio, al termine dell'incontro con Roberto Fico. "Sono passati circa 50 giorni in cui abbiamo provato in tutti modi e tutte le forme a firmare un contratto di governo per il cambiamento del Paese con Salvini e la Lega - continua - ma loro hanno deciso di condannarsi all'irrilevanza per rispetto dei loro alleati".