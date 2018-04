Di Maio, se fallisce con Pd si vota

ROMA, 24 APR - "Se fallisce questo percorso, per noi si deve tornare al voto. Non sosterremo nessun altro governo, tecnico, di scopo o del presidente". Lo afferma Luigi Di Maio, leader M5s al termine delle consultazioni con Fico. E poi spiega: "Abbiamo 338 parlamentari e con questa forza un partito deve dare un governo del cambiamento del Paese, e un governo del cambiamento parte dalle nostre battaglie. Ovviamente con 338 parlamentari non può esistere opposizione, o si va al governo o si torna al voto".