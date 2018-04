25 aprile: bandiere Palestina al corteo

ROMA, 25 APR - Al grido "Ora e sempre resistenza" e con in testa lo striscione "I partigiani" è partito il corteo organizzato dall'Anpi a Roma per il 25 aprile. Il corteo partito da via Genocchi, alle spalle della sede della Regione Lazio, sfilerà per le strade del quartiere della Garbatella fino a Porta San Paolo. In piazza sventolano bandiere dell'associazione nazionale dei partigiani e della pace che aprono i, corteo. Presente anche una delegazione della comunità palestinese di Roma e Lazio con bandiere palestinesi, kefieh e uno striscione "Gerusalemme città aperta. Pace e giustizia in Palestina". Alla manifestazione non partecipa, invece, la comunità ebraica che ha deciso di non aderire più al corteo quando la comunità palestinese ha annunciato di portare in piazza con i propri simboli.