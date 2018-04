Mattarella, partigiani erano patrioti

ROMA, 25 APR - "Non era, quella fascista, la Patria che aveva meritato il sacrificio eroico di tanti soldati italiani. La Patria, che rinasceva dalle ceneri della guerra, si ricollegava direttamente al Risorgimento, ai suoi ideali di liberta', umanità, civiltà e fratellanza". Lo ha detto il presidente Sergio Mattarella a Casoli (Chieti). "Non fu, dunque, per caso, che gli uomini della Brigata Maiella scelsero per se' stessi la denominazione di patrioti. La stessa dei giovani che andavano a morire in nome dell'Unità di Italia