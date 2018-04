Alfie: ripreso nutrimento dopo 36 ore

LONDRA, 25 APR - Il piccolo Alfie Evans è tornato a ricevere nutrimento assistito nell'ospedale Alder Hey di Liverpool, dopo aver resistito senza "per 36 ore" ed essere ormai entrato nel secondo giorno di vita, contro le previsioni dei medici, dopo il distacco della ventilazione meccanica. Lo ha detto papà Tom all'ITV. "Alfie - ha aggiunto - resiste ancora bene come può. Sta lottando e continua a non soffrire, non ha apnee né dà segno di provare dolore". "E' tempo che ad Alfie sia fatta la grazia, riconosciuta la dignità di tornare a casa o andare in Italia", ha detto il papà.