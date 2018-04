Israele: inondazioni, 8 persone gravi

(ANSAmed) - TEL AVIV, 26 APR - Otto in condizioni critiche e due dispersi: questo per ora il bilancio di un'inondazione nel Negev, nel sud di Israele, vicino al Mar Morto, che ha travolto un gruppo di giovani in escursione. Lo riferiscono i soccorsi israeliani che sono all'opera nella zona nel tentativo di salvare i giovani che fanno parte di un corso di preparazione all'esercito. Interessate anche alcune ragazze.