Tajani, governo tenga alto onore Paese

TRIESTE, 27 APR - "Mi auguro che il futuro governo italiano tenga sempre alto l'onore del nostro paese all'interno di un contesto europeo". Lo ha detto il presidente del parlamento europeo Antonio Tajani, al termine di una visita alla Foiba di Basovizza. Tajani ha aggiunto di augurarsi che "l'Italia possa continuare a essere una grande protagonista, non soltanto perché è una potenza economica ma perché ha avuto tante persone che hanno sofferto, tante vittime innocenti che hanno reso onore al nostro paese, dalle foibe di Basovizza alle vittime innocenti di Marcinelle in Belgio. Non dimentichiamo mai - ha concluso - questi italiani che hanno sofferto".