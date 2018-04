Barricato in casa, arrestato dopo 10 ore

PORTO TORRES, 27 APR - Dopo 10 ore di trattative infruttuose, le forze speciali hanno fatto irruzione nell'appartamento di Porto Torres in cui si era barricato questa mattina Walter Selloni, 42 anni, disoccupato. L'uomo è stato bloccato e arrestato. Prima di asserragliarsi in casa dei genitori, in via del Mirto, rione Serra li Pozzi, aveva picchiato la madre e accoltellato un carabiniere intervenuto per fermarlo. Il militare è stato ricoverato a Sassari: le sue condizioni non sono gravi. Intorno alle 19.30, al termine di un estenuante negoziato che ha dato i frutti sperati, carabinieri e polizia in assetto da assalto, che per tutta la giornata hanno accerchiato la casa, hanno fatto irruzione nell'appartamento e hanno bloccato l'uomo. Quando le squadre speciali sono entrate, dall'esterno si è sentita una forte detonazione e poco dopo Selloni è uscito dall'appartamento sulle sue gambe, accerchiato dai carabinieri che lo hanno caricato su un'auto di servizio e portato in caserma.