Papa saluta Peter Gabriel

CITTA' DEL VATICANO, 28 APR - Tra le persone salutate da Papa Francesco, alla fine della Conferenza internazionale Unite To Cure, c'era questa mattina in Aula Paolo VI anche Peter Gabriel, l'ex cantante dei Genesis che ha poi avuto una carriera da solista e che negli ultimi anni è impegnato in campagne di beneficenza. Al termine dell'udienza con i partecipanti alla conferenza internazionale sulla medicina rigenerativa, Papa Francesco ha poi incontrato la cantante statunitense Katy Perry e l'attore britannico Orlando Bloom. Il pontefice ha stretto la mano ai due personaggi dello spettacolo e scambiato un breve saluto.