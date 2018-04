Usa, Pompeo inizia visita in Medioriente

WASHINGTON, 29 APR - Il neo segretario di Stato Mike Pompeo, freschissimo di nomina, è giunto a Riad, in Arabia Saudita, la prima tappa del tour in Medio Oriente che lo vedrà poi in Israele e Giordania. Pompeo è stato accolto dal suo omologo saudita, Adel al-Jubeir. La visita, la prima dalla sua conferma a capo del dipartimento di Stato, è occasione di colloqui a più livelli per consolidare le alleanze americane nella regione e precede di pochi giorni scadenze cruciali per gli equilibri della regione. Il prossimo 12 maggio è la data fissata dal presidente Donald Trump per decidere come procedere circa l'accordo sul nucleare iraniano. Il 14 maggio è previsto il trasferimento dell'ambasciata Usa da Tel Aviv a Gerusalemme.