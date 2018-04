A Tunisi con i bimbi, Farnesina si muove

BOLZANO, 30 APR - Il Ministero degli esteri annuncia il proprio sostegno a Rosa Mezzina, la 28enne di Bolzano, moglie di Jamel Methenni, il tunisino che ha lasciato Bolzano sottraendole i figli di 2 e 4 anni. In una nota indirizzata a Rai Alto Adige, che si era rivolta al Ministero per chiedere spiegazioni sul caso, la Farnesina spiega di aver, tramite l'Ambasciata italiana a Tunisi, sensibilizzato le autorità tunisine in merito alla vicenda. "La nostra Ambasciata è pronta, nell'ambito delle proprie competenze, a prestare ogni possibile assistenza alla signora Mezzina, madre dei piccoli, qualora la stessa, in mancanza di un accordo con il padre dei minori, decida di adire le vie legali per ottenere la restituzione dei figli. Opportune verifiche saranno esperite riguardo all'emissione da parte del Consolato tunisino dei passaporti in favore dei due bambini senza l'assenso della madre", si legge nella nota.