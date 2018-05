'Lo Stato Sociale' apre Concertone Roma

ROMA, 1 MAG - E' Lo Stato Sociale ad aprire, alle 15 in punto, la lunga maratona di Rai3 da piazza San Giovanni a Roma, per il tradizionale Concertone del Primo Maggio. La band, capitanata da Lodo Guenzi che presenta la lunga maratona insieme ad Ambra Angiolini, ha intonato il brano "Mi sono rotto il c...", in una versione rivista e corretta, attaccando la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, Luca Cordero di Montezemolo, la formazione del nuovo governo, il lavoro senza diritti, le spese militari. Già gremita la piazza romana, alla quale si può accedere solo attraverso 4 varchi controllati dalle forze dell'ordine. Stringenti le misure di sicurezza.